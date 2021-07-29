Başörtülüye saldıran belediye personeli çıktı

İzmir
'de, araçla geri giderken çarptığı başörtülü Rabia Yılmaz
'ı (23) minibüs şoförü eşi Ramazan E. (43) ile birlikte darp ettiği ve "AK Parti
'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?" dediği öne sürülen özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E.'nin (37), İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
'nde çalıştığı ortaya çıktı. Ramazan E.'nin, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan tutuklandığı olayda, ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Yeliz E.'nin, işe gidemediği için İZSU Genel Müdürlüğü
tarafından ücretsiz izne çıkartıldığı öğrenildi. Saldırgan çift, sevk edildikleri adliyede Rabia Yılmaz'ı darp etmediklerini, sadece tartıştıklarını öne sürmüş ancak olaya tanık olan bir vatandaş, darp olayını ve hakaretleri doğrulamıştı.