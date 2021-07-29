Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde sürerken birçok detay da araştırılıyor. Henüz aşı olmayanlar, koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, ülkemizde tercihe bağlı olarak Sinovac aşısı ve Biontech aşısı uygulanıyor. Aşı uygulandıktan sonra, yan etkiler gözlemlenebiliyor. Peki, Biontech 2. doz aşı yan etkileri neler? Biontech aşısı kolda ağrı yapar mı ve kaç gün sürer? Aşıdan sonra duş alınır mı? Detaylar şu şekilde;
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
AŞIDAN SONRA NE GİBİ SORUNLAR YAŞANABİLİR?
Aşılardan sonra kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak ağrı genellikle bir gün içinde geçer.
Biontech aşısından sonra duş alınır mı, banyo yapılır mı? sorularına yanıt veren Prof. Dr. Dilek Arman,"Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.