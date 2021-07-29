Çamaşır asan kadına isabet eden merminin davası

Bağcılar'da evinin balkonunda çamaşır asarken kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve şans eseri hayatta kalan Hatice Boğa hastanede yaşam mücadelesi verdi. Silahı ateşleyen ve 5 ay sonra tutuklanan Murat İşçi hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşmada savunma yapan İşçi suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim sıktığım merminin Hatice Boğa'ya isabet etme imkanı yoktur" dedi.

Hatice Boğa 7 Ekim 2020'de evinin balkonunda çamaşır asarken kafasına isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede günlerce yaşam mücadelesi veren Hatice Boğa şans eseri hayatta kaldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında silahı ateşleyen kişinin terzilik yapan Murat İşçi olduğu tespit edildi. Murat İşçi olay günü Bağcılar'da kayınvalidesinin evinin önünde baldızı Filiz Karap'la tartışması üzerine sinirlenerek apartmana giren baldızının arkasından 3 kurşun sıktı. O sırada kurşunlardan biri yan binanın 1. katındaki evinin balkonunda çamaşır asan evli ve iki çocuklu Hatice Boğa'nın başına isabet etti. Olay yerinden kaçan Murat İşçi 5 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Murat İşçi hakkında Filiz Karap'ı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, Hatice Boğa'yı "Olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan da 4,5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. İddiaya göre İşçi'ye olay anında silahı veren Anter Algur hakkında da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Murat İşçi cezaevinden SEGBİS'le bağlandı.

Tutuklu sanık Murat İşçi savunmasında Aycan İşçi ile evli olduğunu, olay günü eşi ve çocuğunu şehir dışındaki ailesinin yanına götürmek istediğini, oğlunun kimliğinin kayınvalidesinden almaya gittiğini ifade ederek, "Baldızım Filiz 'ben aşağıdayım sana kimliği vereyim' dedi. Sonra aramızda tartışma yaşandı. Bana 'Allah senin de Aycan'ın da belasını versin, Miraç'ı bize bırakın kimliğini vermiyoruz' dedi. Ben sinirlendim. Filiz'le aramızda 1,5 metre vardı. Filiz'in soluna doğru 3 el ateş ettim. Her nasılsa sağında bulunan Hatice Boğa'ya isabet etmiş. Ben buna şaşırıyorum. Benim sıktığım merminin Hatice Boğa'ya isabet etme imkanı yoktur. Hatice hanım benim 40 metre gerimde 1. katta oturuyor. Ben Filiz'in arkasından hedef gözeterek sıkmadım korkutmak amaçlı sıkmıştım. Her şey aniden gelişti. Benim öldürme kastım yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben baldızımı vurmak isteseydim arada 1,5 metre vardı vururdum" dedi.

Tutuksuz sanık Anter Algur ise diğer sanığa kesinlikle silah temin etmediğini ifade etti.

Olayda şans eser hayatta kalan Hatice Boğa ise şikayetçi olduğunu ve gözünü çamaşır asarken hastanede gözünü açtığını belirterek "Başımdan vuruldum. Beni kimin vurduğunu bile görmedim. Kendisini şimdi görüyorum. Hala sol tarafım uyuşmaktadır. Her hafta nöbet geçiriyorum. Ev işimi kendim yapamıyorum. İki çocuğum var. Olay nedeniyle mağdurum" diye konuştu.

Mahkeme Hatice Boğa'nın Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.