Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Giriş Tarihi: 29.7.2021 18:07

Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti

Tunceli’de serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma ekipleri yetişti. Çocukların mahsur kaldığı çay üzerinde bulunan Tatar Barajı sorumlularıyla iletişime geçilerek baraj suyunun kesilmesi sağlanırken iki çocuk botlarla mahsur kaldıkları adadan kurtarıldı.

Olay, Peri Çayı üzerinde bulunan bir adacıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk serinlemek için girdikleri çayda mahsur kaldı.

Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri Tatar Barajı sorumluları ile görüşerek suyun kesilmesini sağladı. Ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken iki çocuk mahsur kaldıkları alandan botlarla alınarak kıyıya çıkarıldı.

Çocukların herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA