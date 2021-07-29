Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti

Olay, Peri Çayı üzerinde bulunan bir adacıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk serinlemek için girdikleri çayda mahsur kaldı.

Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri Tatar Barajı sorumluları ile görüşerek suyun kesilmesini sağladı. Ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken iki çocuk mahsur kaldıkları alandan botlarla alınarak kıyıya çıkarıldı.

Çocukların herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.