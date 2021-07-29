Çocukların gözü önünde eşini vurmuştu! Annesini de bir gün önce dövdüğü ortaya çıktı

Ankara'da iş yerinde tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'i (23) 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağdıran Himmet Aydemir'in olaydan bir gün öncede annesi Sultan Aydemir'i darp ettiği, bunun üzerine geceyi karakolun nezarethanesinde geçirdiği öğrenildi. Anne Aydemir'in darp raporu alarak oğlu Himmet'ten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde bulunan unlu mamullerin satıldığı iş yerinde Himmet Aydemir, birlikte çalıştığı eşi Kadriye Aydemir ile tartışmış ve 3 ile 4 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde 5 yıllık eşine kurşun yağdırmıştı. Ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

ANNESİNİ DÖVMÜŞ



Madde bağımlısı olan Himmet Aydemir, tartıştığı annesi Sultan Aydemir'i yumruklayarak dövdü. Bunun üzerine Baba Muhammed Aydemir ile anne Sultan Aydemir karakola giderek oğulları Himmet'ten şikayetçi oldu.

Hastaneye sevk edilen anne Aydemir oğlunun şiddetini rapor alarak belgeledi. Gözaltına alınan Himmet Aydemir, geceyi karakolun nezarethanesinde geçirdi. Karakoldaki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen Himmet, serbest bırakıldı.

"OĞLUMU ŞİKAYET ETTİM"



Baba Muhammed Aydemir, "Oğlumla beraber çalışıyoruz. Kafasına göre işe geliyordu. Olayın yaşandığı bir gün öncesinde annesi ile tartışması üzerine eşime yumrukla dövmüş. Bunun üzerine eşimi de alarak karakola giderek oğlum Himmet'ten şikayetçi olduğumuzu söyledik. Bizi Hastaneye götürdüler darp raporu aldık.

Polis ekiplerine yalvardım 'bunu cezaevine gönderin' dedim. Gözaltına alıp geceyi karakolda geçirdi. Savcılığa sevk edildi. Kendi oğlumu şikâyet etmeme rağmen adliyenin ön kapısından girip elini kolunu sallayarak arka kapısından çıkıp geliyor. Oğlum madde bağımlısıydı. Tedavi için İstanbul'a gönderdim. Bağımlı olduğu için şiddete yöneliyordu. Eşini ara ara şiddet uyguluyordu. Eşim şuan torunlarıma bakıyor. Gelinimin durumu hakkında bilgim yok haber alamıyoruz" dedi.

ORMANDA YAKALANDI



Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü'nce Himmet Aydemir'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aydemir'in, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Güvenç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saklandığı belirlendi. Bölgeye giden polis, Aydemir'i yakalayarak, gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Aydemir, verdiği ilk ifadesinde suçunu kabul ederek, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını ve bu nedenle eşini vurduğunu belirtti. Hastanede tedavisi devam eden Kadiriye Aydemir'in durumunun kritik olduğu anlaşıldı.