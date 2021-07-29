Çorum’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Havva Işık, Bilge Buse Başer, Gönül Şeker ve traktör sürücüsü Celal Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Havva Işık ile Gönül Şeker, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.