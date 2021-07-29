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Giriş Tarihi: 29.7.2021 12:27 Son Güncelleme: 29.7.2021 12:29

Çorum’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

DHA
Çorum’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Çorum'da dün korkunç bir kaza yaşandı. Kavşakta otomobil ve traktörün çarpıştı. Emekli polis dahil 3 kişi kurtarılamadı. İki kişi de yaralandı...

Feci kaza, dün Çorum- Sungurlu yolunda meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum yönüne giden emekli polis İsmail Naci Başer'in kullandığı 16 NB 998 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Celal Öztürk yönetimindeki 20 H 0283 plakalı traktör ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde, otomobil sürücüsü İsmail Naci Başer'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Havva Işık, Bilge Buse Başer, Gönül Şeker ve traktör sürücüsü Celal Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Havva Işık ile Gönül Şeker, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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