Doğal kaynakta limit aşıldı! En yüksek seviyedeyiz

Dünyada limit aşımı 1970'li yıllardan beri hesaplanıyor. Son dönemde yüzde 74 daha fazla kaynak tüketimi nedeniyle limit aşımı en yüksek seviyede seyrediyor. 1.7 dünyamız varmış gibi tüketiyoruz. Son Küresel Ayak İzi Ağı 2021 verilerine göre; dünyanın insana sunduğu 1 yıllık doğal kaynak bugün tükendi. Yani 2021 yılı boyunca kullanmamız gereken doğal kaynak, geçen yıla göre yüzde 6.6 artışla, şimdiden bitti. Kalan 5 ayı ise 2022'den tüketeceğiz. Bilim insanları; bu artışı Amazon ormanlarının kaybındaki ani yükselişe ve küresel orman biyo-kapasitesindeki yüzde 0,5'lik düşüşe bağlıyor.



YÜRÜSEK 13 GÜN ÖTELENİR



Son durumu değerlendiren WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, hızlı ve kararlı adımlara ihtiyaç olduğunu belirterek "Doğayı korumak artık bir varoluş meselesi, insan hakları meselesi, ekonomik bir mesele. Dünyada yükselen yeni 'Yeşil Ekonomi'nin dışında kalmamalıyız" dedi.

Peki bireysel olarak ne tür önlemler alınabilir?

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli



· Otomobil kullanımı azaltılabilir. Karbon ayak izini yüzde 50 azaltmak mümkün olabilir. Otomobillerle kat edilen mesafenin üçte biri toplu taşıma araçlarıyla ve kalanı yürüyerek veya bisikletle kat edilirse Dünya Limit Aşım Günü 13 gün ötelenebilir.



· Gıda tüketiminde israf edilmezse; örneğin gıda israfı yarı yarıya azaltılırsa bu tarih 13 gün ileri kaydırılabilir.



· Kaybettiğimiz ormanları geri kazanmak da bu gidişatı yavaşlatabilir. 350 milyon hektarlık alanı tekrar ağaçlandırmak Dünya Limit Aşım Günü tarihini 8 gün ileri kaydırabilir.