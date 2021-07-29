‘Doktor Beyza’ ABD’li hemşire çıktı

Sosyal medyada kendisini terapist, aile yaşam koçu ve üroloji uzmanı doktor olarak tanıtarak sağlık ürünleri satışı yapan Beyza Kendirci adlı kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul
'da özel bir üniversiteden mezun olduğunu ve Beşiktaş
'ta bir hastanede çalıştığını gösteren sahte diplomayı sosyal medya hesabında güven sağlamak için kullandığı ortaya çıkan Kendirci'nin profil fotoğrafının ise ABD
'li hemşire Teresa Logsdon
'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na yapılan suç duyurusu üzerine sahte doktor hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.