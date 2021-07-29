Dünür katliamında ölü sayısı 4’e çıktı

İstanbul Beyoğlu
'nda iki dünür aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Beytullah Akçay
da yaşamını yitirdi. Korkunç olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Süreç şöyle gelişti: Boşanma aşamasındaki Berk-Hacer Giray çifti arasında tartışmalar başgösterince Hacer Giray baba evine gitti. İki tarafın aileleri konuşmak için aynı mahalledeki kızın babası Mürsel Ağrı
'nın iş yerinde buluştu.
Ağrı ile dünürü Hulusi Giray
konuşurken, damat Berk Giray
ile Hacer Giray'ın dayısı Mahmut Akçay
arasında telefon konuşması oldu. İddiaya göre ikili küfürleşince damat, Akçay'ın evine gitti. İkilinin karşısına Akçay'ın yeğenleri İrfan ve Beytullah Akçay çıktı ve kavga başladı. İki dünür de geldi. Hulusi Giray önce dünürü Mürsel Ağrı'yı ardından da Beytullah Akçay ve İrfan Akçay'ı vurdu. Ağrı ruhsatlı silahıyla Hulusi Giray'ı, ardından damadını ve kuzeni Burak'ı öldürdü. Beytullah da ertesi gün öldü. Mürsel Ağrı, adliyeye sevk edildi.