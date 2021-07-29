Dünyada yeni vakaların neredeyse tamamı aşı olmayanlar!

İtalya
Ulusal Sağlık Enstitüsü, ülkede son altı ayda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99'unun iki doz aşısını tamamlamamış kişiler olduğunu tespit etti. Enstitü günlük Kovid-19 ölümlerinin, aşı veri tabanı ile karşılaştırılmasıyla yapıldı. Çalışmada 1 Şubat-21 Temmuz 2021 aralığı dikkate alındı. Buna göre ülkede Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden 35 bin 776 kişiden yalnızca 423 kişinin iki doz aşı olduğu görüldü. Bu da aşı olduğu halde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin, toplam ölümlerin yüzde 1.2'sine denk geldiğini gösteriyor. İtalya'da bugüne kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 57'si iki doz aşı oldu. İtalya'da dün itibarıyla 4 bin 522 vaka kaydedilirken 24 kişi hayatını kaybetti. ABD
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky
, "Kovid-19 salgını, artık aşılanmayanların salgını haline geliyor" dedi. ABD'de de halihazırda Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin yüzde 99'u aşısızlar. Los Angeles
'ta hastanede yatanların yüzde 90'ı aşılanmayanlardan oluşuyor. Public Health England
'ın araştırmasına göre, baskın olan delta varyantına karşı, herhangi bir aşının iki dozu Kovid'e karşı yüzde 79 ve hastane yatışına karşı ise yüzde 96 koruma sağlıyor.