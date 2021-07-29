Eber gölü tükeniyor

Afyonkarahisar
'ın Çay ilçesi
Eber beldesinde, tektonik kökenli son buzul çağı göllerinden Eber Gölü
'ndeki kuruyan alan oranı, bu yaz yüzde 80'i buldu. Su derinliği bir dönem 24 metre olan Eber Gölü'nün su seviyesi, 1 metreye düştü. Türkiye
Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, gölün can çekiştiğini belirterek, yöre halkının pişmanlığını da "Göle her bakımdan ihanet ettik. Hiç bitmez, kirlenmez, tükenmez sandık; o da canlıymış, bilemedik" sözleriyle aktardı. Akademisyen ve göl uzmanı Dr. Kesici, Eber Gölü'nün kurumasındaki nedenlere dikkat çekerek, "Vahşi tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle su talebi artıyor. Ayrıca sıcaklıklara bağlı buharlaşma da arttığı için göl kurumakta. Şu an baktığımızda gölün yaklaşık yüzde 80'i kurumuş, geriye batık ve çatlamış topraklar kaldı. Kuşlar ve su canlıları tehlike altında. Etrafındaki yoğun tarımsal sulama faaliyetleri ve sondajlar nedeniyle kalan suyunun da bu sezonu zor çıkaracağını düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük beşinci doğal tatlı su gölüyken, maalesef artık değil" dedi.