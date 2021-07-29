Engelli koordinasyon merkezi hizmete açıldı

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve ve engelsiz yaşamı hayata geçirmek için Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde sivil toplum kuruluşu TÜLBEK ile birlikte "Hayata Dokunuyorum Engelliler İnovatif Atölyesi'' de faaliyete geçti.







"GÖÇMENLERE YÖNELİK AÇIK EV PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR



Açılış töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, birden fazla alana hizmet verecek olan yeni bir merkezin daha açılışını yaparak , "Sivil toplum kuruluşunun yardımlarıyla 'Hayata Dokunuyorum Projesi'ni ve Marmara Belediyeler Birliği ile de Şişlili komşularımız ve göçmenlere yönelik oluşturulan 'Açık Ev Projemizi' hayata geçiriyoruz.

Hayata Dokunuyorum Projemiz ile görme engelli bireylerin; harita, astronomi, anatomi kültür ve tarihsel varlıklar gibi canlandırmakta güçlük çektikleri alanları, evrensel tasarım ve işitsel destek kullanarak kavramalarına yardımcı olacağız. Bunun yanı sıra, toplumsal empatiyi oluşturmak amacıyla gören bireylerle birlikte etkinlikler tasarlayacağımız bir ortam yaratacağız. Bu sayede çocuklarımız öğrenirken biz de aileleriyle sosyal destek çalışmaları yürüteceğiz. Sosyal uyum ve bir arada yaşamın yeniden anlamlandırılacağı Açık Ev Projemiz sayesinde Suriyeli, Türk ve diğer uyruklardan komşularımızla sinema akşamları, müzik dersleri, mutfak atölyeleri yapacak ve Şişli'de bir arada yaşamanın ahengini keşfedeceğiz" dedi.





"İNOVATİF TIR İL İL GEZİP 1 MİLYON GÖRME ENGELLİYE ULAŞILACAK"



Bu projeye başlarken temel amacımız İstanbul'da ki tüm gören ve göremeyen çocuklara ulaşmak, onlara kaliteli eğitim alabilecekleri bir merkez yaratmaktı. Projenin devamında ise, il il gezecek inovatif bir tır tasarlayarak bu çalışmalarımızı tüm Türkiye'ye ulaştıracağız. Henüz benzeri olmayan bu projemizle 1 milyonun üzerinde görme engelli vatandaşımıza hizmet götürmeyi hedefliyoruz"