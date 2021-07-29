Eski koca dehşeti

Kocaeli
'nde, eski eşi tarafından saatlerce işkenceye maruz kaldığını iddia eden genç kadın şiddeti sosyal medyada anlatıp, yardım istedi. Kocaeli'nde yaşayan 25 yaşındaki Serap Avcı
, evine gelen eski eşi B.E. tarafından iddiaya göre saatlerce işkence gördü. İç kanama yaşadığı tespit edilen Avcı, tedavi altına alınırken, eşi B.E. ise çocuğunu alarak kayıplara karıştı.Yaşadığı şiddeti tedavi gördüğü hastanede cep telefonu ile görüntü çekerek anlatan, eski kocasının kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini ifade eden Avcı, yardım istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.