Evinin banyosunda ölü bulundu

İstanbul Kadıköy
'de, Cengiz Topaloğlu
(42) isimli vatandaştan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Topaloğlu'nun yaşadığı binaya gelen ekipler, dairenin kapısını çalmasına rağmen cevap alamayınca kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi. Ev içerisinde arama yapan ekipler Topaloğlu'nun cansız bedenini banyoda buldu. Ekipler hayatını kaybeden Topaloğlu'nun cansız bedenini belediyeye ait cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu
'na kaldırttı. Topaloğlu'nun vücudundaki bıçak darbelerini gören ekipler, şüpheli ölüme ilişkin çalışma başlattı.