Evlat nöbetinde yürek yakan görüntü

Van'da çocukları HDP'nin eli ile PKK'ya satılan 32 ailenin, her hafta HDP il binası önünde sürdürdüğü eylem bu hafta da devam etti. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. HDP il binası önüne kadar slogan atıp yürüdü.

BABAYA BİR FOTOĞRAFI ÇOK GÖRDÜLER

Haftalardır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi devam ederken, 7 yıldır evladını arayan baba Reşit Başyağız'ın bekleyişi ise yürekleri dağladı. Evlat nöbetine Erciş'ten katılan baba Reşit Başyağız'ın oğlu Suat 16 yaşındayken HDP tarafından kandırılarak PKK'ya satıldı. Evladını HDP'den istemek için evlat nöbetine katılan baba Başyağız'in bina önündeki bekleyişi yürekleri dağladı. Gözleri yaşlı babanın yere çöküp ağlamaklı hali yürekleri dağladı.

SABAH'a konuşan baba Bağyağız, "Oğlum 2015 yılında HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Yıllardır gitmedik kapı bırakmadım. Kaçırıldığında ilk olarak Tendürek'e gittim. Oğlumu istedim bana Irak'a gittiğini söylediler. Bende kalkıp Irak'a gittim. 7 yıldır sürekli gidiyorum Irak'a ama oğlumu göstermiyorlar. Bir fotoğrafını çok gördüler bana. Defalarca gitmeme rağmen beni oğlumla görüştürmediler." diye konuştu.