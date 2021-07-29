Eyüpsultan'da 2 kardeş öldürülmüştü! Vahşet kameralara böyle yansıdı

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA



Yaşanan silahlı çatışma anları sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üç kişinin sokakta yürüdüğü, bir kişinin belinden çıkardığı silahla ateş ettiği ve kovalamacaların yaşandığı yer aldı.