Gamze Açar’ın katilleri 7 Eylül’de hakim karşısında

Ankara' iş görüşmesi yapmak için Kızılcahamam'da bulunan otele giden 17 yaşındaki Gamze Açar'a cinsel saldırıda bulunduktan sonra 5. kattan atarak ölümüne neden olan Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen'in 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından yargılanmasına 7 Eylül'de başlanacak.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında 63 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianame, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın raporunda, Emre Eker, Rıza Doğan, Mehmet Doğan ve Hüseyin Emre Gürgen'e ait sperm örneklerinin bulunduğu belirtildi. Adli Tıp raporunda Eker'in DNA'sı, Açar'ın sağ el tırnağında çıkmış, Açar'ın sağ el tırnak parçasından alınan örneklerin, Eker'in yanı sıra diğer şüpheliler Rıza Doğan ve Mehmet Doğan'ın Y-STR DNA profilleri ile uyumlu olduğu bildirilmişti.