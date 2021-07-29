Gaziosmanpaşa’da 50 saatlik kamera kaydı izleyen polis kapkaççıyı yakaladı

TELEFONLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Daha önce de emniyette 3 tanesi kapkaç ve 2 tanesi de uyuşturucu kullanmak suçlarından olmak üzere 5 adet sabıka kaydı bulunan A.K., Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.K.'nın telefonları başkasına sattığı tespit edildi. Satılan telefonlar bulunarak sahiplerine teslim edildi. A.K. ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.