Güvenlikli sitede cinayet gibi kaza

Diyarbakır
'da bir site içerisinde arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Alan Mithat Uyansız, site içerisinde hız yapan bir aracın altında kalarak can verdi. Bağcılar Mahallesi
'nde yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre minik Alan'ı, çalışanını bırakmak için siteye giriş yapan bir pikap sürücüsü ezdi. Site sakinleri ise sürücünün, daha önce de yakın çevrede kazaya karıştığı bilgisini paylaştı. Baba Yemlihan Uyansız
, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün gözaltına alındıktan 2 saat sonra serbest bırakıldığını belirterek tepki gösterdi.