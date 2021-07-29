Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Güvenlikli sitede cinayet gibi kaza
Giriş Tarihi: 29.7.2021

Güvenlikli sitede cinayet gibi kaza

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Güvenlikli sitede cinayet gibi kaza

Diyarbakır’da oturduğu sitenin bahçesinde bisiklet süren Alan’a (6) araba çarptı. Adını Suriye’deki dramın sembolü Alan bebekten alan çocuk kurtarılamadı; sürücü ise serbest kaldı

Diyarbakır'da bir site içerisinde arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Alan Mithat Uyansız, site içerisinde hız yapan bir aracın altında kalarak can verdi. Bağcılar Mahallesi'nde yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre minik Alan'ı, çalışanını bırakmak için siteye giriş yapan bir pikap sürücüsü ezdi. Site sakinleri ise sürücünün, daha önce de yakın çevrede kazaya karıştığı bilgisini paylaştı. Baba Yemlihan Uyansız, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün gözaltına alındıktan 2 saat sonra serbest bırakıldığını belirterek tepki gösterdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Güvenlikli sitede cinayet gibi kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA