Haluk Levent, Ecem Güçlük yalanı ifşa olunca özür diledi

Ecem Güçlük ismiyle açılan bir hesaptan başından geçtiğini iddia ettiği tecavüz olayıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalar yapılmış, "İstanbul Sarıyer'de 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığı ve tecavüz edenleri mahkemenin serbest bıraktığı" yönünde bilgiler paylaşılmıştı.

Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı ve Türk Konseyi Medya Koordinasyon Komitesi 1. Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Ecem Güçlük adıyla açılan hesabın sahte olduğunu, tecavüze uğradığı yönündeki beyanlarının yalan olduğunu, hesabı kullanan kişinin ise bir erkek olduğunu açıkladı.

HALUK LEVENT: "YAPILAN AHLAKSIZLIKTIR. BEN DE GALEYANA GELDİĞİM İÇİN SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ecem Güçlük olayının "gündem suikastı" olduğunu belirten Altun'un bu açıklamaları sonrasında sanatçı Haluk Levent, yazılanları gerçek sandığı ve Ecem Güçlük'e ulaşmaya çalıştığını belirterek Twitter'dan bir açıklama yayınladı. Haluk Levent resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada takipçilerinden özür dileyerek, "O kadar çok paylaşıldı ki, o kadar çok etiketlendi ki ben de bu twiti atmıştım. Bu twitten sonra her gün Ecem'e ulaşmaya çalıştık. Az önce İletişim Başkanlığı bu olayın sahte olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan ahlaksızlıktır. Ben de galeyana geldiğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.