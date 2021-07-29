İddianamede kan donduran detaylar! Gamze Açar’ı öldüren sanıklar ‘Kendini attı deriz’





İddianamede, sanık Emre Eker'in ifadesiyle çelişen tespite yer verildi. Soruşturma aşamasında Eker, Açar hakkında, "Herhangi bir temasım olmadı. Hatta kendisi ile tokalaşmadım bile. Sadece beş dakika aynı ortamda bulundum.