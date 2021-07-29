İddianamede kan donduran detaylar! Gamze Açar’ı öldüren sanıklar ‘Kendini attı deriz’

İddianamede yer alan detaylarda, şüphelilerin aralarında, "Saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız. Bizim başımızı yakmazlar, kız zaten yeni geldi" şeklinde konuştuğu yer aldı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kızılcahamam'da iş görüşmesi için gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar soruşturmasında 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 63 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddianamede yer alan tespitlerde, sanıkların Gamze Açar'ı zorla otel odasında tutarak birçok kez cinsel saldırıda bulundukları, Açar'ın sabah saatlerinde yardım çığlıkları atarak balkona kaçması üzerine işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için Açar'ı öldürdükleri değerlendirmesi yapıldı.
'KENDİNİ ATTI DERİZ'
Sanıklar arasındaki konuşmaların yer aldığı iddianamede, tanık olarak ifade veren Ö.E, pencereden baktıklarını, bu sırada bir kızın yerde yattıklarını gördüğünü söyledi.
Sanıklar arasında, "Ne yapacağız, başımıza kalmasın. Nasıl kurtulacağız bu işten. Saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız. Bizim başımızı yakmazlar, kız zaten yeni geldi" şeklinde konuşma olduğu belirtildi.
İddianamede, sanık Emre Eker'in ifadesiyle çelişen tespite yer verildi. Soruşturma aşamasında Eker, Açar hakkında, "Herhangi bir temasım olmadı. Hatta kendisi ile tokalaşmadım bile. Sadece beş dakika aynı ortamda bulundum.
Odada bulunduğumuz esnada aramızda yaklaşık iki metre mesafe vardı" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Adli Tıp raporunda Eker'in DNA'sı, Açar'ın sağ el tırnağında çıktı.
Adli Tıp raporunda, Açar'ın sağ el tırnak parçasından alınan örneklerin, Eker'in yanı sıra diğer şüpheliler Rıza Doğan ve Mehmet Doğan'ın Y-STR DNA profilleri ile uyumlu olduğu kaydedildi.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Tutuklanan Rıza ve Mehmet Doğan kardeşlerin 5 Ekim 2019 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde beraberindeki 4 kişi ile birlikte haklarında 'Cinsel saldırı', 'Tehdit' ve 'Şantaj', suçlarından işlem yapıldığı öğrenilmişti.