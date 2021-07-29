İlk göz ağrım dediği arabası küle döndü! Önünde hatıra fotoğrafı çektirdi

Yangın İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Çifte Havuzlar Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Aslan ve eşi akraba ziyaretine gitmek üzere evlerinin önünde bulunan otomobiline bindi.

Otomobil, Aslan'ın gaza basmasıyla saniyeler içerisinde alev almaya başladı. Durumu fark eden çift hemen araçtan inerek soluğu kaldırımda aldı. Fatih Aslan, itfaiyeye ihbarda bulunduktan sonra babasını arayarak aracının yandığını söyledi.

Otomobilinin alev aldığını öğrenen baba Zeki Aslan hemen aracının yanına geldi. Yangın söndürme tüpüyle aracına müdahale etse de küle dönmesine engel olamadı.

İLK GÖZ AĞRIMDI



Yüzünde gülümsemeyle otomobilinin yanışını izleyen Zeki Aslan(53) "Bu arabayı 14 yıl önce almıştım. Bu araba benim ilk göz ağrımdı, beni otobüslerden kurtarmıştı.

Torunuma miras bırakacaktım, onun da ilk arabası ilk göz ağrısı olacaktı ama olmadı. Cana geleceğine mala geldi. Oğlum da gelinim de yara almadan kurtuldu. Olan oldu artık, göz yaşı dökmeye üzülmeye gerek yok" dedi.