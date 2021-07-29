Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İlk göz ağrım dediği arabası küle döndü! Önünde hatıra fotoğrafı çektirdi
Giriş Tarihi: 29.7.2021 15:25

İlk göz ağrım dediği arabası küle döndü! Önünde hatıra fotoğrafı çektirdi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İlk göz ağrım dediği arabası küle döndü! Önünde hatıra fotoğrafı çektirdi

İstanbul Esenler’de içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobil, seyir halinde olduğu sırada aniden alev almaya başladı. Üzerinden dumanlar yükselen araç kısa sürede küle döndü, otomobilin sahibi Zeki Aslan “İlk göz ağrımdı” dediği arabasının önünde makus talihine inat gülümseyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yanan aracı için “Cana geleceğine mala gelsin” diyen Aslan: Bu otomobil benim ilk göz ağrımdı. Torunuma saklıyordum, torunumun da ilk otomobili olacaktı ama küle döndü.

Yangın İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Çifte Havuzlar Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Aslan ve eşi akraba ziyaretine gitmek üzere evlerinin önünde bulunan otomobiline bindi.

Otomobil, Aslan'ın gaza basmasıyla saniyeler içerisinde alev almaya başladı. Durumu fark eden çift hemen araçtan inerek soluğu kaldırımda aldı. Fatih Aslan, itfaiyeye ihbarda bulunduktan sonra babasını arayarak aracının yandığını söyledi.

Otomobilinin alev aldığını öğrenen baba Zeki Aslan hemen aracının yanına geldi. Yangın söndürme tüpüyle aracına müdahale etse de küle dönmesine engel olamadı.

İLK GÖZ AĞRIMDI

Yüzünde gülümsemeyle otomobilinin yanışını izleyen Zeki Aslan(53) "Bu arabayı 14 yıl önce almıştım. Bu araba benim ilk göz ağrımdı, beni otobüslerden kurtarmıştı.

Torunuma miras bırakacaktım, onun da ilk arabası ilk göz ağrısı olacaktı ama olmadı. Cana geleceğine mala geldi. Oğlum da gelinim de yara almadan kurtuldu. Olan oldu artık, göz yaşı dökmeye üzülmeye gerek yok" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlk göz ağrım dediği arabası küle döndü! Önünde hatıra fotoğrafı çektirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA