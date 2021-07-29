İlk olarak Türk bilim insanları tespit etti! Romanya'da ceviz zararlısı

DÜNYADA İLK KEZ

Doç. Dr. Yıldız, çalışmayla ilgili olarak, "Ichneumonidae familyasına bağlı Anomaloninae, Cryptinae ve Pimplinae alt familyalarına ait türler Garella musculana'nın pupa parazitoidi olarak ilk kez tespit edilmiştir. Anomaloninae alt familyasına ait türlerin ise Garella musculana'nın pupa parazitoidi olduğu yine ilk kez bizim çalışmalarımızla ortaya konulmuştur. Ayrıca Garella musculana'nın moleküler yöntemlerle teşhisini ilk kez yapmış olup, DNA dizilimleri dünyada ilk kez tarafımızdan yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Dünyada bir ilk olan çalışmamızla Asya ceviz güvesinin genleri DNA bankasında yerini alacak" diye konuştu.