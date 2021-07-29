İstanbul’dan Avustralya’ya özel seferler devam ediyor





"BİZİM İÇİN STRESLİ BİR SÜREÇTİ"



Beraberindeki üç kızıyla birlikte iki hafta önce bu uçuş için Pakistan'dan gelen İstanbul'a gelen Marryam Mirza " Annem hasta olduğu için 6 ay önce iki aylığına Pakistan'a gelmiştim. Ancak uçuşlarımız sürekli iptal olduğu için dönemedik. Bizim için zor ve stresli bir süreçti.Eşimde orada tek başına yaşamak zorunda kaldı. Avustralya hükümeti bu özel uçuşu koydu. Biz de bu uçuşumuzu planladık. Türkiye'de geçirdiğimiz iki hafta bizim iyi iyi bir deneyim oldu "dedi.



"BİR BUÇUK YILDIR AİLEMDEN UZAĞIM"



İran'dan gelen ve bir buçuk yıldır Avustralya'ya dönmeyi beklediğini ifade eden Amir Dabiri ise, " Nihayet artık dönebiliyorum. Eşimi ve çocuklarımı bir buçuk yıldır göremiyorum. Geri dönüşüm mümkün olmadı, biletler çok pahalıydı, uçuşlar sürekli iptal oluyordu. Geri dönüşümüz için Avustralya hükümeti çok yardımcı oldu. Olum hukuk fakültesini bitirdi. Mezuniyetini göremedim ve daha bir çok şey oldu. Oraya vardığımızda iki hafta karantinada kalacağız"