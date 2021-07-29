İstanbul’dan Avustralya’ya özel seferler devam ediyor

Türkiye'nin yanı sıra çoğunluğu Avrupa'daki 25 farklı ülkede yaşayan 200 vatandaşını 24 Mayıs'ta ülkenin ulusal havayolu şirketi Qantas'ın İstanbul Havalimanı'ndan düzenlediği özel seferle dönüşlerini sağlayan Avusturalya hükümeti özel uçuşlarının ikicisini bu akşam düzenliyor.
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ YOLCU AKTARMA MERKEZİ
Avrupa, Afrika ve Asya kıtasındaki çeşitli ülkelerde yaşayana 200'e yakın Avusturalya vatandaşı dünyanın en önemli yolcu aktarma merkezleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda toplanarak Qantas'ın özel uçuşuşla saat 21.40'te Darwin'e uçacak.Havalimanında aşı, test ve sağlık kontrolleri yapılarak uçağa alınan yolcular yaklaşık 15 saat süren yolculuğun arından varacakları Darwin'de iki hafta karantinada kaldıktan sonra yaşadıkları şehirlere gönderilecek.
"BİZİM İÇİN STRESLİ BİR SÜREÇTİ"
Beraberindeki üç kızıyla birlikte iki hafta önce bu uçuş için Pakistan'dan gelen İstanbul'a gelen Marryam Mirza " Annem hasta olduğu için 6 ay önce iki aylığına Pakistan'a gelmiştim. Ancak uçuşlarımız sürekli iptal olduğu için dönemedik. Bizim için zor ve stresli bir süreçti.Eşimde orada tek başına yaşamak zorunda kaldı. Avustralya hükümeti bu özel uçuşu koydu. Biz de bu uçuşumuzu planladık. Türkiye'de geçirdiğimiz iki hafta bizim iyi iyi bir deneyim oldu "dedi.
"BİR BUÇUK YILDIR AİLEMDEN UZAĞIM"
İran'dan gelen ve bir buçuk yıldır Avustralya'ya dönmeyi beklediğini ifade eden Amir Dabiri ise, " Nihayet artık dönebiliyorum. Eşimi ve çocuklarımı bir buçuk yıldır göremiyorum. Geri dönüşüm mümkün olmadı, biletler çok pahalıydı, uçuşlar sürekli iptal oluyordu. Geri dönüşümüz için Avustralya hükümeti çok yardımcı oldu. Olum hukuk fakültesini bitirdi. Mezuniyetini göremedim ve daha bir çok şey oldu. Oraya vardığımızda iki hafta karantinada kalacağız"
ÖZEL UÇUŞLAR DEVAM EDECEK
Çanakkale Savaşları'nın 100'üncü Yıldönümü Anma ve Kutlama etkinlikleri kapsamında Anzak Günü törenlerine katılan Avustralyalılar için 2015 yılında Türkiye'ye ilk kez tarifesiz uçuş yapan Quantas'ın dünyanın en önemli yolcu aktarma merkezleri arasında ye alan İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı özel uçuşların önümüzdeki dönemde devam edecek