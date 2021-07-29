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Giriş Tarihi: 29.7.2021 23:21

Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı

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Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına karşı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den anlamlı çağrı geldi. İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerini fidan bağışı yapmaya davet eden Kabaktepe, "Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere yurdun farklı noktalarında meydana gelen orman yangını sabotajlarına karşı fidan dikim seferberliği başlattı. Kabaktepe, yanan ormanları yeniden yeşillendirmek amacıyla İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerine fidan bağışı seferberliği çağrısında bulundu.


"CİĞERLERİMİZE DÜŞEN YANGINA KARŞI BİRLİK OLALIM"


AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum."

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Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı
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