Kabusu yaşayan Manavgat’a Muğla’dan destek

Turizmin gözde kenti Antalya Manavgat'taki orman yangını 4 ayrı noktada geniş bir alana yayıldı. Yangında, eveler ve tarım arazileri hasar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Antalya'daki yangın için bir başka turizm cenneti Muğla'da da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri topyekûn teyakkuza geçti. Yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter, arasöz ve yangınla mücadele araçları gönderildi.

MUĞLA DA TEYAKUZDA

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yüzde 65'i ormanlık alan olan turizm cenneti için olası bir yangına karşı her türlü önlemleri aldıklarını bildirdi. Bölge olarak yangınların hızlı bir şekilde önlenmesi ve en az hasarla atlatılması için gereken hazırlıkların tam olduğu ifade edildi.