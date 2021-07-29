Kilis'teki orman yangını kontrol altına alındı

Kilis'te Demirciler Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 150 işçi, 15 arazöz, 10 su tankı, 5 dozer ve 10 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalara jandarma ve belediye ekipleri de destek verdi.

"YANGININ DİĞER YERLERE SIÇRAMASINI ENGELLEYECEK TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Kilis Valisi Recep Soytürk, gazetecilere, saat 14.10 civarında yangının çıktığını hatırlatarak, "Çevre illerin valileri ve belediye başkanlarıyla görüştük, çok kısa süre içerisinde takviye ekipler geldi. Çok şükür büyük bir oranda hakimiz, ama içerde hala yangın devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapılıyor. Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor ancak kademeli olarak birkaç yol açtık iş makineleriyle. Yangının diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık." dedi.