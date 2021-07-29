Manavgat nerede; nereye, hangi ile bağlı? Manavgat haritası

MANAVGAT NEREDE?

Akdeniz'in gözde tatil beldeleri arasında yer alan Manavgat, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Manavgat ilçesi Antalya'nın bilinen en turistik ilçelerinden ve turizmi geniş olan bölgelerinden birisidir. Manavgat ilçesi Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Her yıl çok sayıda turistin geldiği ilçede çalışma kolları hayli fazladır…

MANAVGAT NEREDE; NEREYE, HANGİ İLE BAĞLI? MANAVGAT HARİTASI

Manavgat, 2283 km²'lik yüzölçümüyle Antalya ilinin en büyük 2. ilçesidir. Manavgat Şelalesi, Türkiye'nin en düzenli akan akarsuyu Manavgat Irmağı kadirindedir. İlçe nüfusu 242.490 (2020 sayımı) . İlçe merkezinin 2008 nüfusu 76.605, 2012 nüfusu ise 99.254'tür.

MANAVGAT İLÇESİ HAKKINDA

Manavgat'ın kuzeyi Toros Dağları ile çevrilidir. Sahil şeridi plajları ve eşsiz kumsallarla kaplıdır. Denizden iç bölgelere gidildikçe ekilebilen düz ovaların yanında engebeli bir arazi yapısı gözlenir. Toros Dağları arasında gizlenen Eynif Ovası ünlüdür. Toros Dağları üzerinde yörüklerin konakladığı yaylalar vardır. İlçenin Doğuda sınırını oluşturan Alara Çayı, Karpuz Çayı ve ilçe merkezinden Manavgat Nehri ile üzerindeki Manavgat Şelalesi Türkiye'de olduğu kadar dünyaca da ünlüdür.

İlçe sınırlarında Manavgat Nehri üzerinde Oymapınar Barajı ve Manavgat Barajı adında iki tane hidroelektrik santrali vardır. Nehir üzerinde üçü yaya üçü de araç trafiğine açık 6 köprü vardır.