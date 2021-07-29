Manavgat'ta yangını çıkardığı iddia edilen şahıslara linç girişimi! 1 kişi bıçakla yaralandı

ÖFKELİ GRUP ŞÜPHELİLERİ VERMEK İSTEMEDİ

Gözaltına alma sırasında da mahalleli şüphelileri vermek istemedi. Jandarma tarafından kalabalık grubun arasından alınan şüpheliler araca bindirildi. Ekipler Karaöz Koyu girişine geldiğinde ise kalabalık bir grup jandarma aracının önünü kesti. Öfkeli grup, jandarma aracındaki şahısların kendilerine verilmesini isterken, kalabalık her geçen dakika daha da arttı.