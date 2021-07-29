Manavgat'taki yangında kahreden detay! Kardaş çiftinin öldüğü evin kapıları kilitliymiş

"İKİSİ DE YANARAK CAN VERMİŞ"



Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.