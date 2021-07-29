Manavgat'taki yangında kahreden detay! Kardaş çiftinin öldüğü evin kapıları kilitliymiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden Osman ve Şehri Kardaş çifti ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Yangına Delioğlan mevkiindeki evlerinde yakalanan yaşlı çiftin yaşadıkları evlerinin kapılarının kilitli olduğu ortaya çıktı.
"BABAM ARADI 'YETİŞ' DEDİ, GELEMEDİM"
Osman ve Şehri Kardaş çiftinin oğlulları Deniz Kardaş, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi.
Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.
"İKİSİ DE YANARAK CAN VERMİŞ"
Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.
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Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın, evin kapılarının kilitli olmasını şüpheli görünce otopsi istediğini belirten Kardaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından anne babasını toprağa vereceklerini söyledi.