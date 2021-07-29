Marmaris’te tatilciler ve turistler teknelerle tahliye edildi

KARAYOLU ULAŞIMI KAPALI

Yangın nedeniyle İçmeler merkezde bulunan bazı turistlerin ise Marmaris ilçe merkezine gitmeyi tercih etti. Ellerinde valizler ile sahile gelen turistler karayolu ile ulaşımın kapalı olması dolayısıyla deniz taksiler ile ilçe merkezine gitti. Yangının içmeler mevkiinin tamamında etkili olduğu, alevlerin Turunç Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.