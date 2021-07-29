Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı: Tüm Türkiye'de sayısı da şiddeti de artacak

"BUNUN NORMALİN DIŞINDA BİR ŞEY OLMADIĞINI DA BİLİYORUZ"

Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan: "Global ısınma süreci içerisindeyiz. Şu an yaşadığımız doğa olayları küresel ısınmadan dolayı değil. Kanada'da yapılan bir çalışmada bugüne kadar en yüksek sıcaklık 45 dereceydi, şu anda 50 dereceyi görüyoruz. Yaptığımız çalışmaya göre eğer iklim değişimi olmasaydı böyle bir yüksek sıcaklığa ulaşmamızın ihtimali sadece 150 kat daha az olacaktı.

Yeterli veri ve çalışma olmadığı için Türkiye için henüz böyle bir şey konuşamıyoruz. Zaten şu anda meteorolojik ve güncel koşullar olarak Karadeniz'de yer seviyesinde çok yüksek bir sıcaklık olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda nem değerleri de çok yüksek seviyelerde yer alıyor. Bununla birlikte yaz dönemlerinde Karadeniz Bölgesi'nde yüksek sıcaklık ve yüksek nem kaynaklı olarak kuvvetli sağanak yağışların olduğunu da görüyoruz. Bunun normalin dışında bir şey olmadığını da biliyoruz." diye belirtti.