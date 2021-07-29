Müsilaja karşı flaş adım: Zorunlu hale getirilecek

'DAHA ETKİN DENETİM'

Karahan, pandeminin de etkisiyle deterjan kullanımının çok arttığını, bunun doğrudan atık su sistemleriyle birlikte denize ulaştığını vurguladı. Denizde fosfor birikimine neden olan kaynaklardan birisinin de bu olduğuna işaret eden Karahan, "Bu da müsilajı tetikliyor. Bu nedenle de eylem planının 17'nci maddesinde bunun için bir eylem belirlenmiştir. Bu eyleme ilişkin çalışmalar; 27 Ocak 2018 tarih ve 30314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Deterjanlar Hakkında Yönetmelik' kapsamında piyasa gözetim ve denetiminin daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır. Bu yönetmeliğin amacı piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlemektir" dedi.