‘Müze vapur’ Fenerbahçe Vapuru 10 yıl sonra bakıma alındı

İstanbul'da Koç müzesinde 'Müze vapur' olarak hizmet veren Fenerbahçe vapuru İBB ile Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2011 yılında yapılan bir mukaveleyle Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı. Uzatılan protokol uyarınca 1952 yılında, İskoçya'nın Glasgow şehrinde üretilen ve 2011'e kadar toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan vapur, Haliç Tersanesi'nde bakıma alındı. Vapur, restorasyon işlemlerinin ardından, yeniden Koç Müzesi kıyısındaki yerini alacak.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Aralık 2008 tarihinde Veda Turu adıyla son seferini gerçekleştiren 1952 üretimi "Fenerbahçe Vapuru"nu, imzalanan iş birliği protokolü ile Hasköy'deki Rahmi M. Koç Müzesi'ne devretmişti. Bu süreçte vapurun tüm bakım ve onarımlarını İBB üstlenmişti. "Müze vapur" olarak hizmet veren tarihi vapurun son bakım-onarım işlemi, 2011 yılında, Haliç Tersanesi'nde yapılmıştı. Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İBB, İlk motorlu gemilerden olan Fenerbahçe Vapuru'nu, Haliç Tersanesi'nde, 10 yıl sonra yeniden bakıma aldı. Vapur, bu kapsamda, 28 Haziran 2021'de Haliç Tersanesi'ne getirildi. Havuza alınacak vapurun ihtiyaçları belirlendikten sonra; su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek. Geminin dış restorasyonunu şehir hatları iç bakımını müze gerçekleştiriyor.





Fenerbahçe Vapuru, eşi Dolmabahçe Vapuruyla ile birlikte 1952'de İskoçya Glasgow'da William Denny&Brothers Dumbarton tezgahlarında inşa edilmiştir. "Bahçe tipi" vapurların bir üyesi olan vapur, Şirket-i Hayriye'de (bugünkü adıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri) 14 Mayıs 1953 tarihinde hizmete girmiştir. Uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Yalova-Çınarcık arasında sefer yapan vapur, 22 Aralık 2008 tarihinde Veda Turu isimli son seferini gerçekleştirmiştir. Her biri 1.500 beygir gücünde 2 adet Sulzer dizel motoru bulunan, çift uskurlu ve saatte 18 mil hız yapabilen vapur, kocaman bacası ve özellikle ahşap aksamı ile göz doldurmaktadır.



2009 yılında Rahmi M. Koç Müzesi'ne gelişinden itibaren müze vapur olarak ziyarete açılan Fenerbahçe Vapuru, Yalvaç Ural Oyuncak Koleksiyonu'na ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra geçici sergilere ve müze eğitim çalışmalarına yer verilmektedir. Fenerbahçe Vapuru nostaljik kafesinde ise ziyaretçiler Haliç üzerinde keyifli anlar yaşamaktadır.