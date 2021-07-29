O katilden kan donduran ifade

Aydın
'ın Didim
ilçesinde, düğünden dönerken, bir yere uğrayacağını söyleyip ailesinin yanından ayrılan ve 2 gün sonra 27 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Tayhan
'ın katili Nizam Cansızlar
(53), polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Olay günü aşırı derece alkollü olduğunu söyleyen Cansızlar, "Yağmur'un babasını tanıyorum. Sürekli lokma yemeye gittiğim bir yer. Yağmur ile de daha önceden bir tanışıklığımız var. Olay günü kendisi dertleşmek için eve geldi. İki gün birlikte kaldık. Son gün, sabaha karşı 04.00 sıralarında, 'Birbirimizi bıçaklayalım' dedi. Önce o benim ağzımı bantlayıp ellerimi bağladı. Ama daha sonra çözdü. Ardından ben onun ağzını bantlayıp, ellerini iple bağladım, karnına bıçağı soktum. Sonra gitmesini söyledim. Psikolojim çok bozuktu. Çarşafla akan kanı emdirdim. Sonra çarşafa sarıp, cesedi sürükleyerek dışarı götürdüm. Sonra da damlayan kanları temizledim" ifadelerini kullandı.
TERASTA ÖLDÜRÜP, BOŞ ARAZİYE ATTI
Cansızlar, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilirken, cinayetle ilgili kan dondurucu detaylar da ortaya çıktı. Yağmur'un cesedinin bulunduğu yerden kan izlerini takip eden polis, yan taraftaki Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesine ve evin içine doğru gittiğini gördü. Kimse olmadığı için çilingirle eve giren polis, merdivendeki kan izlerinin de temizlenmeye çalışıldığını tespit etti. İzler, evin terasına kadar devam ederken, evdeki çamaşır makinesinde de genç kızın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışıldığı çarşaf bulundu. Polis, cinayetin evin terasında işlendiğini ve cesedin bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi. Olayda tecavüz olup olmadığının tespiti için genç kız ve şüpheli üzerindeki sıvı örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp
'a gönderildi. Bu arada Cansızlar'ın, 2009'da Almanya
'dan Didim'e tatile gelen, boşandığı eski eşini darp ettiği, eski eşin şikayetini geri çekmesi üzerine davanın düştüğü öğrenildi.
GELİNLİKLE UĞURLANDI
YAĞMUR, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Didim Merkez Camii
'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde Yağmur'un tabutuna gelinlik örtüldü. Yağmur'un anne ve babasının güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde akrabaları ve sevenleri tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Talihsiz genç kız, Didim Denizköy Mezarlığı'nda defnedildi.