Otobanda sır dolu cinayet! 40 kilometre ters yönden gitti

D-100 Karayolu üzeri Kartepe İlçesi Cengiz Topel Hava Limanı mevkiinde gece geç saatlerde 41 DS 661 plakalı otomobili ile İzmit istikametine seyir halinde olan Ahmet Seçgin'in (31) aracının yanına, İbrikdere mevkiinde kendisi ile aynı yönde seyir halinde olan bir başka araç yanaştı.