'Papağan' vurguncuları suçüstü yakalandı!

İstanbul Polisi, Tuzla İlçesi'ne bağlı Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde bir marketin önünde bulunan bankamatiğe gizli kamera ve "Papağan" adı verilen kart kopyalama aparatı yerleştirildiğini tespit etti.

Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İki şüphelinin olay yerine araçla geldikleri, ATM başında cihaz sökerek taktıkları ve aracı ATM'ye uzak bir mesafeye park ettikleri belirlendi. Olayın İ.T. ile A.G. isimli kişiler tarafından gerçekleştirildiği ve olayda kullanılan aracın A.G. isimli şüpheli tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi.





İMZADA GÖZALTINA ALINDI



A.G. isimli şüpheli yakalandı. Diğer şüpheli İ.T.'nin ise başka bir suçtan dolayı denetimli serbestlik kapsamında Maltepe İlçesi'ndeki bir Polis Merkezi Amirliği'ne imza için geleceği belirlendi. Şüpheli imzada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet adresi ve aracında yapılan aramalarda; bir dizüstü bilgisayar, içerisinde gizli kamera bulunan bir aparat, içerisinde elektronik düzenek bulunan üç kart kopyalama aparatı, üzerinde açma-kapama düğmesi ile kart giriş yeri bulunan iki aparat, iki metal aparat, cep telefonu, çift taraflı üç bant, iki tornavida, bir maket bıçağı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 620 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden A.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İ.T. isimli şüpheli ise "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve cezaevine yerleştirildi.