Pertem işçi alımı kura sonuçları, kura çekilişinin başlamasıyla beraber binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 bin 533 işçi alımı için kura çekilişi 28 Temmuz günü saat 10:30'da başladı. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen MSB kura çekilişinin ardından Pertem kura sonuçları MSB resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki Pertem işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB Pertem kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler…