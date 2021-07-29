Pertem işçi alımı kura sonuçları, kura çekilişinin başlamasıyla beraber binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 bin 533 işçi alımı için kura çekilişi 28 Temmuz günü saat 10:30'da başladı. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen MSB kura çekilişinin ardından Pertem kura sonuçları MSB resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki Pertem işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB Pertem kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler…
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle tamamlanıyor. Kura çekimleri 28 Temmuz Çarşamba saat 10:30'da noter huzurunda başladı. Kura çekilişinin sonuçları liste halinde henüz açıklanmazken MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek…
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı.
Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.
MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.
Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
Milli savunmaya karşı suçlar,
Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
Zimmet,
İrtikap,
Rüşvet,
Hırsızlık,
Dolandırıcılık,
Sahtecilik,
Güveni kötüye kullanma,
Hileli iflas,
İhaleye fesat karıştırma,
Edimin ifasına fesat karıştırma,
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.
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