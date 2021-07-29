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Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:28 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:29

MSB işçi alımı: PERTEM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB Pertem kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

MSB işçi alımı: PERTEM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB Pertem kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Pertem işçi alımı kura sonuçları merak ediliyor. Başvuruları 8 Temmuz’da sona eren işçi alımları canlı ve noter huzurunda yapılan kura ile sonuçlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların değerlendirmesinin kura ile yapılacağı duyurulmuştu. MSB Pertem 2 bin 533 işçi alımı kura çekilişi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek olup sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar kura sonucunda belirleniyor. Peki Pertem işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB Pertem kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

Pertem işçi alımı kura sonuçları, kura çekilişinin başlamasıyla beraber binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 bin 533 işçi alımı için kura çekilişi 28 Temmuz günü saat 10:30'da başladı. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen MSB kura çekilişinin ardından Pertem kura sonuçları MSB resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki Pertem işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB Pertem kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler…

MSB PERTEM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle tamamlanıyor. Kura çekimleri 28 Temmuz Çarşamba saat 10:30'da noter huzurunda başladı. Kura çekilişinin sonuçları liste halinde henüz açıklanmazken MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek…

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı.

Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.

MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile

Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

Milli savunmaya karşı suçlar,

Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

Zimmet,

İrtikap,

Rüşvet,

Hırsızlık,

Dolandırıcılık,

Sahtecilik,

Güveni kötüye kullanma,

Hileli iflas,

İhaleye fesat karıştırma,

Edimin ifasına fesat karıştırma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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MSB işçi alımı: PERTEM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB Pertem kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
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