Son dakika: Pucca’nın ‘erkek’ tweeti ‘aşağılama’ sayıldı! İfadesi ortaya çıktı: O dönem...

Son dakika:Sosyal medya fenomeni Pucca lakaplı Pınar Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından gözaltına alındığını duyurdu. Avukatıyla birlikte verdiği ifadesinin ardından serbest kaldı. Yıldırım hakkındaki soruşturmanın detayları belli oldu. Verdiği ifade ve hakkındaki suçlama ortaya çıktı.
PAYLAŞIMI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Pınar Yıldırım geçtiğimiz yıl Twitter hesabından "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın ardından bir kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulundu, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma, Yıldırım'ın ikametinin İstanbul Maltepe'de olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
ESKİ EŞİNE HİTABEN YAZMIŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesi bir türlü alınamayan Pınar Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkardı. Evinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni önce emniyete ardından adliyeye getirildi. İfadesinde ise hakkındaki suçlamayla ilgili ilk kez bilgi sahibi olduğunu söyledi. Sosyal medya paylaşımının kendisine ait olduğunu söyleyen Yıldırım, "O dönem eski eşim Osman Karagöz'le evliydim. Twitter üzerinden isim vermeden ama beni kast edecek şekilde 'sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor' diye paylaşım yapmıştı. Benim de yaptığım bu paylaşım ona istinadendi" dedi.
"YANLIŞ ÇIKARIMDA BULUNULMUŞ"
Eski eşiyle karşılıklı atışmalarının olduğunu ve bunun dışında farklı bir amacının olmadığını dile getiren Pınar Yıldırım, "O dönem atmış olduğum bu tweet tepki bile almamıştı. Yanlış çıkarımda bulunulmuş" diyerek suç işleme kastı olmadığını ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
SAVCILIĞIN KARARI BEKLENİYOR
Pınar Yıldırım'ın avukatı Ali Furkan Tatlı da müvekkilinin ifade özgürlüğü içinde paylaşımda bulunduğunu ve kimseyi rencide edici bir davranışta bulunmadığını kaydetti. İfadesinin ardından serbest kalan sosyal medya fenomeni hakkında şimdi savcılığın takipsizlik veya dava açma yönünde bir karar vermesi bekleniyor.