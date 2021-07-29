Son dakika: Pucca’nın ‘erkek’ tweeti ‘aşağılama’ sayıldı! İfadesi ortaya çıktı: O dönem...

ESKİ EŞİNE HİTABEN YAZMIŞ



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesi bir türlü alınamayan Pınar Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkardı. Evinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni önce emniyete ardından adliyeye getirildi. İfadesinde ise hakkındaki suçlamayla ilgili ilk kez bilgi sahibi olduğunu söyledi. Sosyal medya paylaşımının kendisine ait olduğunu söyleyen Yıldırım, "O dönem eski eşim Osman Karagöz'le evliydim. Twitter üzerinden isim vermeden ama beni kast edecek şekilde 'sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor' diye paylaşım yapmıştı. Benim de yaptığım bu paylaşım ona istinadendi" dedi.