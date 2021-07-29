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Giriş Tarihi: 29.7.2021 12:23 Son Güncelleme: 29.7.2021 12:31

Son dakika: Pucca’nın ‘erkek’ tweeti ‘aşağılama’ sayıldı! İfadesi ortaya çıktı: O dönem...

ARZU KAYA ARZU KAYA
Son dakika: Pucca’nın ‘erkek’ tweeti ‘aşağılama’ sayıldı! İfadesi ortaya çıktı: O dönem...

Son dakika:Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest kalan Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım’ın başı yine sosyal medyayla belada. Erkeklerle ilgili yaptığı paylaşımın şikayet edilmesiyle hakkında “alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Yıldırım ifadesinde, “Eski eşim twitter üzerinden beni kast edecek şekilde paylaşım yapmıştı. Benim de yaptığım bu paylaşım ona istinadendi. Yanlış çıkarımda bulunulmuş” dedi.

Son dakika:Sosyal medya fenomeni Pucca lakaplı Pınar Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından gözaltına alındığını duyurdu. Avukatıyla birlikte verdiği ifadesinin ardından serbest kaldı. Yıldırım hakkındaki soruşturmanın detayları belli oldu. Verdiği ifade ve hakkındaki suçlama ortaya çıktı.

PAYLAŞIMI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Pınar Yıldırım geçtiğimiz yıl Twitter hesabından "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın ardından bir kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulundu, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma, Yıldırım'ın ikametinin İstanbul Maltepe'de olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ESKİ EŞİNE HİTABEN YAZMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesi bir türlü alınamayan Pınar Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkardı. Evinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni önce emniyete ardından adliyeye getirildi. İfadesinde ise hakkındaki suçlamayla ilgili ilk kez bilgi sahibi olduğunu söyledi. Sosyal medya paylaşımının kendisine ait olduğunu söyleyen Yıldırım, "O dönem eski eşim Osman Karagöz'le evliydim. Twitter üzerinden isim vermeden ama beni kast edecek şekilde 'sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor' diye paylaşım yapmıştı. Benim de yaptığım bu paylaşım ona istinadendi" dedi.



"YANLIŞ ÇIKARIMDA BULUNULMUŞ"

Eski eşiyle karşılıklı atışmalarının olduğunu ve bunun dışında farklı bir amacının olmadığını dile getiren Pınar Yıldırım, "O dönem atmış olduğum bu tweet tepki bile almamıştı. Yanlış çıkarımda bulunulmuş" diyerek suç işleme kastı olmadığını ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.



SAVCILIĞIN KARARI BEKLENİYOR

Pınar Yıldırım'ın avukatı Ali Furkan Tatlı da müvekkilinin ifade özgürlüğü içinde paylaşımda bulunduğunu ve kimseyi rencide edici bir davranışta bulunmadığını kaydetti. İfadesinin ardından serbest kalan sosyal medya fenomeni hakkında şimdi savcılığın takipsizlik veya dava açma yönünde bir karar vermesi bekleniyor.

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Son dakika: Pucca’nın ‘erkek’ tweeti ‘aşağılama’ sayıldı! İfadesi ortaya çıktı: O dönem...
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