Sabotaj kokusu

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde Yeniköy, Evrenseki, Çolaklı ve Kalemler mahallelerinde 4 ayrı noktada dün saat 12.05 sıralarında yangın çıktı. İlk olarak Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın poyrazın da etkisi ile etrafa yayıldı. Aynı dakikalarda Evrenseki, Çolaklı ve Kalemler mahallelerinde çıkan yangın da büyüdü. Buralardaki yerleşim yerleri kısa sürede jandarma tarafından boşaltıldı. Yukarıseki köyünün tamamı, bir köyün de yarısı yandı. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan da telef oldu. Söndürme çalışmalarına 2 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 30 su ikmal aracı ve 960 personel ile müdahale edildi. Sağlık Bakanlığı'nca da bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve bir mobil komuta aracı gönderildi. Yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedaviye alındı. Bir arazözün devrilmesi sonucu şoförü ağır yaralandı.
'KUNDAKLAMA MI, ARAŞTIRILACAK'
Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, alevlerin söndürülmesi için tüm imkânların kullanıldığını, yangından etkilenen vatandaşların yaralarının bir an önce sarılacağını bildirdi. Bu arada güvenlik güçleri, yangının 4 ayrı noktada aynı dakikalarda çıkmasının sabotaj ihtimalini artırdığını belirterek, "Bölgedeki MOBESE kamera görüntüleri inceleniyor" bilgisini verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, "27 yıllık yöneticiyim, böyle yangın görmedim. Şu ana kadar can kaybı yok. 4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Kundaklama olup olmadığı araştırılacak" dedi. Böcek, Evrenseki mahallesinde mobil aşevinin de yemek dağıtımına başladığını bildirdi. Yeniköy sakinlerinden Mehmet Ali Arslan dehşet anlarını "Cehennemi yaşadık. Tavuk gibi yanacağımızı düşündük" sözleriyle ifade etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, "Hiçbir can zarar görmeden söndürülmesini diliyorum. Afetler telafisi zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegâne hazinemizdir" ifadelerini kullandı.
DÖRT KENTTE DAHA YANGIN
ADANA
'NIN Sarıçam
, Feke
ve Çukurova ilçeleri ile Mersin'in Bozyazı, Tarsus, Aydıncık ve Gülnar ilçelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Osmaniye Kadirli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, Tarsus'taki yangın yerleşim yerlerine sıçramadan 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kayseri Yahyalı'da çıkan orman yangınına da ekipler müdahale ediyor. Ziya RAMOĞLU