Şanlıurfa Valiliği'nden aşı kampanyası

Koronavirüs salgınla mücadele çalışmaları kapsamında en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu kentler arasında en son sırada yer alan Şanlıurfa'da, bu rakamların üst sıralara çekilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinesinde hediye çekiliş yapma kararı almıştı.

Bu kapsamda, genç nüfusun yüksek olduğu kentimizde 18-25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla tablet, bisiklet, burs ve gezi gibi hediyeler verileceği çekilişte kuralar noter huzurunda vali Abdullah Erin, il sağlık müdürü Mehmet Gülüm, ilçe belediye başkan vekilleri ve kamu müdürlerinin katılımıyla Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda çekildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erini; "Şanlıurfa'da ciddi vaka artışı yaşandığını gördük. Sağlık bakanı da açıkladı, hastanede yatan hastaların aşı yapmadıklarından kaynaklı. Şanlıurfa'da da aynı şekilde hastanede yüzde 90'u aşı olmayanlar var. Pazartesi başlayan ve son 3-4 gündür devam eden çok fazla aşılamanın olduğunu gördük bu çok iyi bir haber herkesin aşının önemini fark etmesi. Aşılama ölümün vakanın seyirinin değiştirmesi için önemli Umut ediyorum ve inanıyorum Şanlıurfa kısa sürede aşılamada Türkiye ortalamanın en yüksek seviyelerine çıkacak. İnşallah bunun tekrar edilmemesini umut ediyorur.Her hafta perşembe günü artık basın huzurunda, noter huzurunda aşı yapanlar için tablet, bisiklet, gezi turu için kuralarımızı çekeceğiz." dedi.

Gerçekleştirilen ilk kurada; Fehmi Pınar, İrem Çiftçi, Pınar Çelik, Mahmut Kaya ve Mehmet Akkuş isimli gençler bisiklet kazandı.

Tablet kazananlar; Eda Nur, Muhammed Emin ,Uusoy, Emin Gül, Mazlum Uçar ve Betül Boz

Burs kazananlar; Muhammed Fahri Akdeniz, Yusuf Yetkin

Halfeti gezisi kazannlar ise; Berfin Karademir, Büşra Kaya, Mehmet Nuri Özdağ ve İsa Kaplan