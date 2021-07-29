Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içi ulaşım hizmeti sunan otobüste fenalaşan vatandaş hastaneye götürüldü.

11 numaralı Mehmet Akif Ersoy hattında hizmet veren otobüs içeresinde vatandaşın fenalaştığını gören şoför Halil Kaplan yol güzergâhından çıkarak hastaneye doğru yol aldı.

Hastaneye gerekli bilgiyi veren şoför Kaplan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek rahatsızlanan vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Şanlıurfa'da otobüste fenalaşan vatandaş hastaneye ulaştırıldı | Video

Bir diğer araç içi kamerasına yansıyan görüntüde ise fenalaşan ve şoförden kendisini hastaneye götürmesini isteyen kadın şoför tarafından ivedi bir şekilde hastaneye kadar götürüldü.

İnsan odaklı çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Şoförlere periyodik olarak ilk yardım eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında rahatsızlanan vatandaşlar hastaneye ulaştırılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının ilk 6 ayında otobüslerde fenalaşan 35 kişinin hastaneye yetiştirilme anları araç içeresindeki kameralara yansıdı.