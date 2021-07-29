Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

İddiaya göre S.K. (42) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü S.K. ile birlikte araçta bulunan 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu yaralıları daha sonra ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.