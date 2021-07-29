Sarı tarlalar

Karaevli Mahallesi
'ndeki ayçiçeği tarlasında sarının tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı. Vatandaşlar, ayçiçeği tarlasında ve korkuluklar ile fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu: "İçerisinde fotoğraf sergisinin, resim çalışmalarının, foto safarinin, müzik ve eğlencenin olduğu bir program gerçekleştirdik. Bir fotoğraf yarışmamız olacak. Sadece bölgemizden değil Türkiye'nin her yerinden fotoğraf tutkunları ilimize gelip bu güzellikleri karelerine yansıtsın istiyoruz. Yarışmanın şartnamesi Müdürlüğümüzün sitesinde mevcut. Birinci, ikinci, üçüncüye, mansiyona ve sergilemeye değer görülen fotoğraflara para ödülü verilecek." Tekirdağ
Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, "Kurumlarımızın düzenlediği bu tür etkinliklere her zaman destek olduklarını belirterek ayçiçeklerinin Tekirdağ'a ayrı güzellik kattığını ifade etti. Fotoğrafseverleri ayçiçeğinin sunduğu sarı güzelliğe davet ediyorum. Bu sarılık hiçbir yerde yok" dedi. Vali Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri, alanda kurulan stantları gezdi ve ayçiçeği tarlasında fotoğraf çektirdi.