Sarıyer'de feci kaza: Yaralılar var!

AMBULANSLARIN ÇOK GEÇ GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kaza yapan otomobilin hemen arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilin sürücüsü yaşananları şöyle anlattı: "Arkadaki araçtaydım. Tek başıma yolculuk ederken siyah bir minibüs sağdan sola dönmek isterken, soldan giden aracı sıkıştırmış oldu. Çünkü son anda karar verdi sola girmeye. O da panik yaparak tam sola kırınca lastik kaldırıma vurdu, araba havalanıp ters döndü. Sonra ters dönen arabayı düzelttiler. Yaralılar çıkardık içinden hep beraber. Bir buçuk saat ambulans bekledik, şimdi geldi ambulans. Arabada 3 çocuk 2 yetişkin vardı. Kazaya sebep olduğunu düşündüğüm araç, buradaki herkes durduğu halde, kendisi yine de o soldan girip gitti, kaçtı."