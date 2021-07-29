Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Temmuz 2021 Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:51 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:51

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Temmuz 2021 Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Temmuz 2021 Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusu şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Her hafta, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto, şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alıyor. Geçen hafta devreden büyük ikramiye ile birlikte bu haftaki çekilişe olan katılım oranı da arttı. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte 28 Temmuz Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alan Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti. Bu durum bu akşam yapılacak olan çekilişe olan talebi arttırdı. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte 28 Temmuz Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 26 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

28 TEMMUZ SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR: 18-20-33-40-74-86


SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Temmuz 2021 Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA