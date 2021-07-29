Sevgi Tekin’in kızı tanık olarak dinlenecek

Ankara'da dini nikahla birlikte yaşarken, kendisini terk eden eski sevgilisi ve 1,5 yaşındaki çocuğunun annesi Sevgi Tekin'i camını kırarak girdiği evde tabanca ile vurarak öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılamasında Sevgi Tekin'in olay anında annesinin yanında olan kızı S. T. tanık olarak dinlenecek.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Gökhan Ağtaş Kasten Öldürme', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali', 'Haberleşmenin İhlali', 'Mala Zarar Verme' ve 'Tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı da salonda hazır bulundu.

Sanık Gökhan Ağtaş, duruşmada "Sevgi'nin Namık adlı bir şahısla ilişkisi vardı. Gece, gündüz, vakit farketmezsiniz telefonla görüşüyorlardı. Öldürme kastıyla gitmedim, konuşmak için gittim" İfadelerini kullandı.

"NAMIK ADINDA BİR ŞAHISLA İLİŞKİSİ VARDI"

Mahkeme heyeti, sanık Ağtaş'a savunmasına eklemek istediği bir şey olup, olmadığını sordu. Ağtaş da pişman olduğunu, Sevgi Tekin'in evine öldürme niyetiyle değil, konuşma niyetiyle gittiğini belirtti. Ağtaş, "Sevgi'nin Namık adlı bir şahısla ilişkisi vardı. Gece, gündüz, vakit farketmezsiniz telefonla görüşüyorlardı. Öldürme kastıyla gitmedim, sadece konuşmak için gittim. Pişmanım" dedi.

Ağtaş, 4 Ocak'ta, dini nikahla birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden, 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'a bağlı Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine pencere camını parke taşı ile kırarak girmişti. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek, öldürmüştü.

Mahkeme, Sevgi Tekin'in kızı S.T'nin mahkeme huzurunda dinlenmesi için kaldığı çocuk esirgeme kurumundan getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.