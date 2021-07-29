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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Sıcak havaya karşı bol sebze-meyve tüketin

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Sıcak havaya karşı bol sebze-meyve tüketin
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Türkiye Beslenme Rehberi'nde vatandaşlara aşırı sıcaklarda beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği uyarısı yapıldı. Yaz sıcaklarından en çok etkilenenlerin yaşlılar, hamileler, tansiyon, kalp ve şeker hastaları olduğu vurgulandı. İşte rehberdeki önerilerden bazıları:
Besin zehirlenmelerine karşı et, süt ve balık açıkta bırakılmamalı.
Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin.
Her gün en az 2 litre su için.
Kan şekerinizi hızlı yükselten besinlerden kaçının.
Hamur tatlıları yerine sütlü tatlıları tercih edin.
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Sıcak havaya karşı bol sebze-meyve tüketin
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