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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Şiddetli hale getirirsek yeniden kısıtlamalarla karşılaşırız

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Şiddetli hale getirirsek yeniden kısıtlamalarla karşılaşırız
İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: İstanbul'da pozitif vakalar 2 hafta öncesine göre yüzde 50 arttı. Son on günde hastaneye yatışlarda çok az da olsa artış var. Toplumu aşıya davet ediyoruz. İstanbul nüfusunun yüzde 65'i aşılandı. 600-700 bin insanımıza da 3'üncü dozu yaptık. 17 ile 65 yaş arası aşılama oranları halen daha yüzde 40 bandında, bunu bizim en azından yüzde 80 bandına çıkarmamız lazım. Aşılarımızı yaptırmazsak gerçekten ciddi oranda hastanelerimize yük bindiririz. Bu salgını daha şiddetli hale getirirsek hep beraber bunun karşılığında da kısıtlamalarla, engellemelerle karşılaşabiliriz. Dördüncü dalgaya dikkat. Ağustos ayı kritik. Bu ayda tedbirlere uyumumuz ve aşı oranlarımız salgındaki seyri çok etkileyecek.
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Şiddetli hale getirirsek yeniden kısıtlamalarla karşılaşırız
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