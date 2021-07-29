Şiddetli hale getirirsek yeniden kısıtlamalarla karşılaşırız

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: İstanbul
'da pozitif vakalar 2
hafta öncesine göre yüzde 50
arttı. Son on günde hastaneye
yatışlarda çok az da olsa
artış var. Toplumu aşıya davet
ediyoruz. İstanbul nüfusunun
yüzde 65'i aşılandı. 600-700 bin
insanımıza da 3'üncü dozu yaptık.
17 ile 65 yaş arası aşılama
oranları halen daha yüzde 40
bandında, bunu bizim en azından
yüzde 80 bandına çıkarmamız
lazım. Aşılarımızı yaptırmazsak
gerçekten ciddi oranda
hastanelerimize yük bindiririz.
Bu salgını daha şiddetli hale
getirirsek hep beraber bunun
karşılığında da kısıtlamalarla,
engellemelerle karşılaşabiliriz.
Dördüncü dalgaya dikkat. Ağustos
ayı kritik. Bu ayda tedbirlere
uyumumuz ve aşı oranlarımız
salgındaki seyri çok etkileyecek.