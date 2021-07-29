Silahlı kavgada yaralanmıştı... 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü, 18 yaşındaki Mehmet Cihan B, karıştığı nedeni belirsiz tartışmada silahla yaralandı.

Kurşunların hedefi olan Mehmet Cihan B. ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Mehmet Cihan B, doktorların tüm çabasına rağmen 8 gün süren yaşam savaşına yenik düştü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.