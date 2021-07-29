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Giriş Tarihi: 29.7.2021 15:03

Silahlı kavgada yaralanmıştı... 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Silahlı kavgada yaralanmıştı... 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Şanlıurfa’da, çıkan kavgada silahla vurulan 18 yaşındaki Mehmet Cihan B, 8 gün süren yaşam mücadelesinde yenik düştü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü, 18 yaşındaki Mehmet Cihan B, karıştığı nedeni belirsiz tartışmada silahla yaralandı.

Kurşunların hedefi olan Mehmet Cihan B. ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Mehmet Cihan B, doktorların tüm çabasına rağmen 8 gün süren yaşam savaşına yenik düştü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Silahlı kavgada yaralanmıştı... 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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